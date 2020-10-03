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Завтра в Челнах пройдет велоквест по историческим местам города

22:34, 03.10.2020
Завтра в Челнах пройдет велоквест по историческим местам города
Фото: minsport.tatarstan.ru

Завтра, 4 октября, в Челнах пройдет велоквест по историческим местам города.

Сбор желающих начнется в 14.00 у мечети Тауба в поселке ГЭС. От нее участники поедут по исторической улице Центральной, затем на бульвар Тинчурина, посетят сквер имени Джалиля, аллею памяти и комплекс «Родина-мать».

realnoevremya.ru


Каждому велосипедисту дадут карту маршрута, а на каждом этапе участников ждет новое задание для команды, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Ранее Минэкологии Татарстана пригласило молодежь на интеллектуальную игру «Вода.Online».

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