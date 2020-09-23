Минэкологии Татарстана приглашает принять участие в экологическом квесте

Минэкологии Татарстана приглашает молодежь на интеллектуальную игру «Вода.Online» — экоквест, с заданиями, раскрывающими ценность и уникальность водных объектов России.

На площадке будут представлены эксперты, которые формируют законодательство и повестку водоохранного блока государства и вырабатывают решения для предотвращения глобальных проблем, связанных с водой, сообщает пресс-служба ведомства.

водныйквест.рф.

Ожидается, что участниками станут более двух тысяч человек в возрасте от 15 до 30 лет. Все участники получат гарантированные призы — сертификаты и скидки на онлайн-обучение от центра «Нетология». Призеры и победители получат часы Apple Watch, сертификаты на прохождение образовательных курсов, поездку на Всероссийский юниорский водный форум в Москву, экшн-камеры, беспроводные колонки и брендированные толстовки.

Зарегистрироваться на мероприятие можно до 15 октября 2020 года. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте водныйквест.рф.

Ранее на озере Изумрудном в Казани провели осенний субботник-квест.

