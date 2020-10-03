Всего за четыре дня татарстанцы отдали мошенникам больше восьми миллионов

Всего за четыре дня татарстанцы отдали мошенникам больше восьми миллионов рублей. Об этом рассказали в МВД по Татарстану.

В полицию обратились 12 жителей республики. По данным МВД, водитель и водитель и специалист компании из Казани позволили мошенникам подключиться к своим счетам через программы удаленного доступа, потеряв 787 и 110 тысяч соответственно. Еще пять казанцев и один житель Елабуги сами перечислили свои сбережения.

Под предлогом оформления кредита денег лишились житель Арска, повар детского сада и студентка из Казани. Они потеряли 806 тысяч, 95 и 130 тысяч рублей соответственно.

Больше всего потерял директор одной из казанских фирм. Думая, что покупает автомобиль, он перевел мошенникам более 4 миллионов рублей.



По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что ФСИН хочет ликвидировать тюремные «кол-центры» с помощью генераторов помех

