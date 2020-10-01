ФСИН хочет ликвидировать тюремные «кол-центры» с помощью генераторов помех

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложит на ближайшем заседании Совбеза РФ план по ликвидации фальшивых банковских кол-центров, которые действуют из тюрем, сообщает «Коммерсант».

На установку техники, способной к ситуативному генерированию помех сотовой связи, планируется запросить 3 млрд рублей.

Топ-менеджер госкорпорации «Ростех», сотрудничающей с ФСИН по вопросам цифровизации, сообщил о рассмотрении нескольких решений: «Планируется применять комплекс средств: где-то это экранирование сигнала, где-то — генераторы выборочных помех. Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, «бросает» туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно».

Пока что ФСИН отказывается от использования в тюрьмах постоянных генераторов помех — глушилок связи. Проблема заключается в электромагнитном излучении, которое может негативно сказываться на здоровье сотрудников.

realnoevremya.ru

По словам директора по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олега Седова, трехкратный рост мошеннических операций через «телефонный фрод» зафиксировали еще в июне: «Увеличилось количество звонков не только на мобильные, но и на стационарные номера. А ими чаще пользуются пожилые люди, которые наиболее подвержены манипуляциям со стороны мошенников».

Зафиксировано, что мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сотрудница банка перевела мошенникам 4 млн рублей.