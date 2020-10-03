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В Татарстане капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен на 85%

13:09, 03.10.2020
В Татарстане капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен на 85%
Фото: kzn.ru

В Татарстане по программе капитального ремонта многоквартирных домов работы выполнены на 85,09%. Такие данные озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов.

Завершены работы в общеобразовательных организациях, коррекционных школах, функциональных зон в общеобразовательных школах. Из 87 детских садов осталось завершить работы на 8 объектах в четырех районах республики, передает слова министра пресс-служба президента РТ.

Ранее Минниханов обсудил с главой Фонда содействия реформированию ЖКХ капремонт жилых домов.

Общество Татарстан
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