В Татарстане капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен на 85%
В Татарстане по программе капитального ремонта многоквартирных домов работы выполнены на 85,09%. Такие данные озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов.
Завершены работы в общеобразовательных организациях, коррекционных школах, функциональных зон в общеобразовательных школах. Из 87 детских садов осталось завершить работы на 8 объектах в четырех районах республики, передает слова министра пресс-служба президента РТ.
Ранее Минниханов обсудил с главой Фонда содействия реформированию ЖКХ капремонт жилых домов.
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