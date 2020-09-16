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Минниханов обсудил с главой Фонда содействия реформированию ЖКХ капремонт жилых домов

20:41, 16.09.2020
Минниханов обсудил с главой Фонда содействия реформированию ЖКХ капремонт жилых домов
Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с гендиректором, председателем правления государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным.

Стороны обсудили ход капитального ремонта многоквартирных жилых домов, текущие вопросы отрасли строительства в целом.

В ходе встречи Рустам Минниханов вручил Константину Цицину государственную награду Республики Татарстан, медаль «100 лет образования ТАССР», за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана.

Напомним, что в феврале Минниханов обсудил финподдержку Татарстана с главой Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Общество Татарстан
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