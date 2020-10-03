Патяшина доложила, в каких районах Татарстана растет число заболевших COVID-19
В сентябре доля заболевших коронавирусом в Казани от общего количества случаев сотавила 57%. В августе показатель составлял 64%. Об этом сегодня заявила главный санитарный врач по Татарстану Марина Патяшина.
Патяшина сообщила об изменении структуры заболеваемости в сентябре: уменьшилась доля заразившихся людей старше 65 лет.
«Что касается структуры клинических проявлений инфекции, то мы видим снижение доли коронавирусных пневмоний на 8%, при этом на 10% увеличилась доля коронавирусных ОРВИ», — сказала Марина Патяшина.
В разрезе территорий большинство заболевших выявляются в Казани.
«В районах регистрировали единичные случаи заболевания, но есть 3 района, где есть рост числа заболевших, — это Апастовский, Буинский, Пестречинский районы», — доложила Патяшина.
Ранее Патяшина сообщала, что коронавирус в Татарстане пошел в рост.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым