Патяшина доложила, в каких районах Татарстана растет число заболевших COVID-19

Фото: Максим Платонов

В сентябре доля заболевших коронавирусом в Казани от общего количества случаев сотавила 57%. В августе показатель составлял 64%. Об этом сегодня заявила главный санитарный врач по Татарстану Марина Патяшина.

Патяшина сообщила об изменении структуры заболеваемости в сентябре: уменьшилась доля заразившихся людей старше 65 лет.

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«Что касается структуры клинических проявлений инфекции, то мы видим снижение доли коронавирусных пневмоний на 8%, при этом на 10% увеличилась доля коронавирусных ОРВИ», — сказала Марина Патяшина.

В разрезе территорий большинство заболевших выявляются в Казани.

«В районах регистрировали единичные случаи заболевания, но есть 3 района, где есть рост числа заболевших, — это Апастовский, Буинский, Пестречинский районы», — доложила Патяшина.



Ранее Патяшина сообщала, что коронавирус в Татарстане пошел в рост.

