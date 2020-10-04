Создатели шоу «Битва экстрасенсов» объяснили, почему не прекратили работать с Башаровым

Создатели телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» объяснили, почему не прекратили работать с актером Маратом Башаровым, который открыто признался, что избивал своих жен.

26 сентября на ТНТ стартовал 21-й сезон шоу «Битва экстрасенсов», ведущим также остался Башаров. По словам продюсера шоу Марии Шайкевич, пострадавшие жены Башарова «восстановились и морально, и физически», а сам актер платит компенсации, которые заметно выше тех, которые обычно назначаются в суде.

«Марат триста раз проклял те моменты своей жизни, когда он, злоупотребив алкоголем, не ведал, что творил, я не сомневаюсь — я это лично знаю», — рассказала Мария Шайкевич «Медузе».

Однако депутат Госдумы Оксана Пушкина считает, что люди, которые работают с Башаровым, тем самым поощряют домашнее насилие в России.

Напомним, что после того, как Башаров публично признался в насилии в семье, в Сети появилась петиция с требованием лишить его звания заслуженного артиста РТ и Государственной премии РФ. Она собрала почти 80 тыс. подписей. В мае бывшая жена Башарова Елизавета Шевыркова, заявила, что Башаров избивал ее на третьем месяце беременности. Сам Башаров уверен, что его не лишат званий и премии.

