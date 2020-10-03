Семья погибшего в Турции жителя Нижнекамского района заявила о намерении подать в суд на отель

Семья 58-летнего жителя Нижнекамского района, погибшего на отдыхе в Турции, намерена через турецкий суд взыскать компенсацию с отеля, где тот отдыхал. Об этом рассказала дочь погибшего Наиля Мухаметшина.

Напомним, мужчина погиб из-за того, что его голову прижало автоматическое окно — он не смог выбраться и задохнулся. Ранее Мухаметшина рассказывала, что после трагедии к ней не пришли на встречу руководство отеля, прислав лишь менеджера — семье пришлось самостоятельно обращаться в турецкую жандармерию.

— Конечно, мы будем требовать от отеля компенсацию через правоохранительные органы Турции, в соответствии с действующим законодательством. Для этого и адвоката наняли, чтобы все было честно. Мы уверены, что вина в случившемся — на отеле, — приводит слова Мухаметшиной «РИА Новости».