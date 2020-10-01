Дочь погибшего в Турции жителя Нижнекамского района рассказала о трагедии

Дочь погибшего в Турции жителя поселка городского типа Камские Поляны Нижнекамского района рассказала о трагедии, произошедшей во время отдыха на побережье Средиземного моря.



Она рассказала, что в номере под мансардой, в котором проживала семья, было установлено автоматическое окно. В какой-то момент оно спустилось и прижало мужчине голову, в результате чего он задохнулся.

По словам дочери погибшего, представители отеля помощи семье не оказали: руководители гостиницы не пришли на встречу с женой и дочерью, лишь прислали менеджера.

Туристы отправятся домой своим рейсом, чуть раньше тело погибшего отправят в Россию другим рейсом за счет страховой компании. Сын умершего встретит его в аэропорту Казани.

«Здесь сделали вскрытие, но результаты будут готовы только через полгода. У нас непростой случай — он же умер не своей смертью, а в результате несчастного случая по вине руководства отеля, поэтому мы будем делать повторное вскрытие в России. Это все платно, нам нужны огромные деньги на адвокатов», — приводит слова дочери НТР.

Семья опасается, что экспертиза не покажет истинной причины смерти, поскольку в Турции тело будет забальзамировано.

Вернувшиеся из Турции туристы рассказали, что к ним приходит полиция.