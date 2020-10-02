Росстат: в России выросло число разводов

По итогам августа 2020 года в России развелись 57 994 пары. Это на 8,7% больше, чем в августе прошлого года, подсчитали в Росстате.

Количество браков в августе 2020 года упало до 116 921, следует из материалов ведомства. Сокращение — 12,3%.

Ранее сообщалось, что на пике пандемии, во время карантинного апреля, в Татарстане было зарегистрировано в четыре раза больше браков, чем разводов.