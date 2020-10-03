Фонд «Живой город» объявил набор на театральный проект по «Кыйссаи Йосыф»

Фонд «Живой город» объявил о новом проекте на площадке MOÑ, расположившейся в Национальной библиотеке Татарстана. За основу театральной работы взята поэма «Кыйссаи Йосыф» Кол Гали.

Кураторами проекта станут Туфан Имамутдинов, Марсель Нуриев, Нурбек Батулла, Айсылу Мирхафизхан. Работа над текстом будет вестись в течение года, а итоговый показ состоится в июле 2021-го.

Фото realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Кого мы приглашаем к участию? Людей творческих профессий, но не обязательно имеющих прямое отношение к театру. Мы будем рады видеть на кастинге музыкантов, художников, композиторов, операторов, архитекторов, журналистов — на самом деле, ваша профессия не имеет значения. Для нас важно, чтобы у вас было желание работать над средневековым текстом и открывать новое в себе», — сообщили организаторы.

Заявку можно подать до 11 октября 2020 года, заполнив анкету на сайте monkazan.ru.