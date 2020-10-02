Сайт ТНВ установил рекорд посещаемости за сутки
На интернет-портал телеканала «Новый век» 1 октября зашли почти 60 тыс. уникальных посетителей. Это рекордный показатель в истории сайта.
Наибольшее количество просмотров собрала новость с заголовком «Путин отказался уступить Эрдогану Нагорный Карабах» — 38,6 тыс. уникальных посетителей.
По данным сайта ТНВ, среднесуточная посещаемость составляет более 10 тыс. человек.
Предыдущий рекорд просмотров интернет-портала телеканала зафиксирован 16 апреля — более 41 тыс. посетителей.
Напомним, что бывший главный редактор «Реального времени» Арслан Минвалеев руководил обновлением сайта телекомпании ТНВ. Новая версия запустилась в августе 2019 года.
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