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Сайт ТНВ установил рекорд посещаемости за сутки

11:56, 02.10.2020
Сайт ТНВ установил рекорд посещаемости за сутки
Фото: realnoevremya.ru

На интернет-портал телеканала «Новый век» 1 октября зашли почти 60 тыс. уникальных посетителей. Это рекордный показатель в истории сайта.

Наибольшее количество просмотров собрала новость с заголовком «Путин отказался уступить Эрдогану Нагорный Карабах» — 38,6 тыс. уникальных посетителей.

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По данным сайта ТНВ, среднесуточная посещаемость составляет более 10 тыс. человек.

Предыдущий рекорд просмотров интернет-портала телеканала зафиксирован 16 апреля — более 41 тыс. посетителей.

Напомним, что бывший главный редактор «Реального времени» Арслан Минвалеев руководил обновлением сайта телекомпании ТНВ. Новая версия запустилась в августе 2019 года.

Общество Татарстан
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