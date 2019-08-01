Телекомпания ТНВ запустила обновленный сайт

Сегодня телекомпания ТНВ запустила обновленный сайт. Сейчас на нем доступно онлайн-вещание трех каналов телекомпании (ранее был представлен лишь один) — «ТНВ Планета», «Шаян ТВ», «Майдан».

Сайт также содержит в себе ряд новых технологических решений. В частности, он использует технологию CDN, которая представляет собой географически распределенную сеть серверов. Эта технология внедрена уже на многих федеральных каналах. Благодаря инфраструктуре CDN зрители ТНВ смогут смотреть телепередачи на сайте с максимальным разрешением изображения 1080.

Адрес сайта телеканала при этом остался прежним: tnv.ru

Работой над обновлением сайта руководил Арслан Минвалеев, бывший главный редактор «Реального времени».