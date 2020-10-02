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Казанцам пришлось час ждать автобуса №72 на остановке ЖК «Железнодорожников»

11:23, 02.10.2020
Казанцам пришлось час ждать автобуса №72 на остановке ЖК «Железнодорожников»
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня утром казанцам пришлось час ждать на остановке ЖК «Железнодорожников» в Юдино автобус № 72. Об этом «Реальному времени» рассказали очевидцы.

Информация отобразилась и на информационном табло.

realnoevremya.ru

«Реальное время» обратилось за комментарием к председателю Ассоциации АТП РТ Сергею Темлякову. Он сообщил, что направил запрос на предприятие, которое обслуживает данный маршрут.

ОбществоБизнесТранспортПроисшествия Татарстан
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