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В Москве уже зафиксировали падение торговли на 20%

04:31, 02.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Москве уже зафиксировали падение торговли на 20%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

После рекомендаций мэрии Москвы о переходе на самоизоляцию выручка в сферах торговли и услуг упала на 20%. Аналитики считают, что в дальнейшем доходы могут сократиться еще на 30%.

Подобные тенденции ожидаются во всех крупных городах, рассказал председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

Фото realnoevremya.ru / Максим Платонов

В целом бизнес может потерять около 50% доходов от тех, что были летом, пишут «Известия».

При этом в ТЦ Москвы трафик пока остается на уровне 80—85% в сравнении с прошлогодними показателями и, вероятно, таким и останется, если ограничительные меры не ужесточат.

АналитикаБизнесОбществоМедицина
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