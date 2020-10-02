В Москве уже зафиксировали падение торговли на 20%
После рекомендаций мэрии Москвы о переходе на самоизоляцию выручка в сферах торговли и услуг упала на 20%. Аналитики считают, что в дальнейшем доходы могут сократиться еще на 30%.
Подобные тенденции ожидаются во всех крупных городах, рассказал председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.
В целом бизнес может потерять около 50% доходов от тех, что были летом, пишут «Известия».
При этом в ТЦ Москвы трафик пока остается на уровне 80—85% в сравнении с прошлогодними показателями и, вероятно, таким и останется, если ограничительные меры не ужесточат.АналитикаБизнесОбществоМедицина
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