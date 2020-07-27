Госдума уходит на каникулы: главные законы «коронакризисной» весны о поддержке бизнеса

«Песочницам» — да, «гильотинам» — нет

В весеннюю сессию Государственная дума приняла более 15 законов для поддержки бизнеса и предпринимательства в условиях ограничений из-за коронавируса.

Буквально на днях приняли в третьем чтении пакет законов о «регуляторной гильотине». Так, по закону «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» будет создана принципиально новая модель управления рисками. Формат проверок больше не будет основным инструментом контроля — вводятся понятия контрольной закупки, выездных обследований и рейдов. Этот закон, за исключением отдельных положений, вступит в силу через год, 1 июля 2021 года.

Второй закон в пакете, «Об обязательных требованиях в РФ», определяет, как будут устанавливать обязательные требования и контролировать их соблюдение. Устанавливается порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих такие требования, и положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов в сфере использования обязательных требований. Этот закон начнет работать 1 ноября 2020 года — но тоже не весь, а за исключением некоторых положений.

С января следующего года в России отменят действовавшие ранее нормативные акты. Уже до их официальной отмены штрафовать за нарушения требований этих актов запрещено. Но правительство имеет полномочия определить перечень нормативных актов, на которые этот запрет не действует.

Для разработчиков цифровых инноваций снимут некоторые правовые ограничения, чтобы проэкспериментировать с эффективностью. Фото Максима Платонова

Еще один закон — про «регуляторные песочницы» — говорит об экспериментальных правовых режимах в IT-сфере. Для разработчиков цифровых инноваций снимут некоторые правовые ограничения, чтобы проэкспериментировать с эффективностью. Регуляторные «песочницы» позволят опробовать новые разработки, не нарушая законов и одновременно не затягивая сроки для бизнеса. Ведь нормативные документы могут разрабатываться несколько лет, а технологии развиваются гораздо быстрее. Если эксперимент в «песочнице» проходит успешно, продукт или услугу можно использовать по всей стране.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Для поддержки арендаторов из числа МСП, работающих в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, Госдума приняла закон, дающий им право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков. Однако обеспечительный платеж останется у арендодателя. Также расторжение возможно, если арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении платы, но ему отказали.

Также МСП получат право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества. Бизнесу смягчат и правила выплаты штрафа — его теперь можно будет выплачивать в течение 180 дней со дня вступления постановления в законную силу. Правда, это не касается штрафов, связанных с нарушением антикоронавирусных мер.

Преференции получат и самозанятые, на которых Госдума распространила отдельные меры поддержки субъектов МСП — финансовую, имущественную, информационную, консультационную и образовательную. Например, они могут арендовать муниципальное имущество на льготных условиях и получать льготные кредиты.

Преференции получат и самозанятые, на которых Госдума распространила отдельные меры поддержки субъектов МСП. Фото duma.gov.ru

Для индивидуальных предпринимателей, которые помогают в борьбе с коронавирусом, снизятся налоговые издержки — их затраты на приобретение имущества для предотвращения распространения, диагностики и лечения инфекции будут отнесены к расходам, связанным с производством. В составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов.

Кроме того, субъекты МСБ из наиболее пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО будут освобождены от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.

Производство в колониях и упрощение регистрации лекарств

Госдума упростила размещение производства в исправительных учреждениях — становится легче трудоустроить заключенных и наладить выпуск востребованной продукции. Бизнесменам предоставляется право заключать договор аренды или безвозмездного пользования на производственные объекты учреждений УИС без проведения торгов, если ранее проведенные торги признаны несостоявшимися.

Также упрощена процедура регистрации новых лекарств в России для ускорения их допуска на рынок в условиях эпидемий. Будет разрешено осуществлять при необходимости закупки медикаментов у одного поставщика.

Госдума упростила размещение производства в исправительных учреждениях — становится легче трудоустроить заключенных и наладить выпуск востребованной продукции. Фото Олега Тихонова

Приостановка проверок бизнеса и гарантии от государства

По новому закону, при расчете налога на прибыль будут учитывать затраты на маски и тест-системы. А база по налогу на прибыль компаний МСП будет рассчитываться без учета полученных из бюджета «коронавирусных» субсидий.

Изменения внесли и в 44-ФЗ: для участников госзакупок упрощаются закупочные процедуры, уменьшается размер обеспечения контракта. Это позволит МСП претендовать на участие в госконтрактах.

Будет приостановлена проверка МСБ до конца этого года, и вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Делается это, чтобы сохранить и сами предприятия, и рабочие места на них.

Госдума одобрила поправки в УК, ограничивающие возможность применять в отношении предпринимателей уголовную статью об ответственности за организацию преступного сообщества. Этим законом, который инициировал президент России Владимир Путин, смягчается ответственность за нарушение требований валютного законодательства.

А еще теперь правительство РФ сможет предоставлять госгарантии на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу, и без необходимости внесения изменений в закон о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Вводится новый вид госгарантий — в пользу одного бенефициара по обязательствам нескольких юридических лиц (принципалов). Такой механизм ориентирован на оказание массовой поддержки бизнесу.

Приняла Госдума и еще один закон — он устанавливает право оперативно использовать накопленные средства из Фонда национального благосостояния, чтобы замещать недополученные нефтегазовые доходы. Фото duma.gov.ru

Замещение недополученных нефтегазовых доходов

Приняла Госдума и еще один закон — он устанавливает право оперативно использовать накопленные средства из Фонда национального благосостояния, чтобы замещать недополученные нефтегазовые доходы. А еще сняли жесткие рамки по срокам проверки и рассмотрения бюджетной отчетности Счетной палатой и контрольно-счетными органами с учетом невозможности в текущей ситуации проводить выездные проверки.

Также правительство теперь имеет право выделять деньги на своевременное обеспечение мероприятий, связанных с коронавирусом, не внося изменения в закон о федеральном бюджете.

До конца года бизнесу не нужно будет переоформлять лицензии, аккредитации и т. д., даже если у них закончился срок действия — он будет продлен автоматически. Те организации, деятельность которых приостановлена (например, в связи с закрытием торговых центров), смогут получить отсрочку внесения арендных платежей.



Дарья Пинегина