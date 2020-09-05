Собянин ответил на сообщения о второй волне коронавируса в России

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

В настоящее время «говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами», отметил он.

Одни регионы прошли пик, другие только подступились, третьи — находятся в самом эпицентре пандемии, передает RT его слова.

За последние сутки в России выявили 5 205 новых случаев коронавируса. Число зараженных выросло до 1 020 310 человек.

