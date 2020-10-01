Путин поздравил актрису Чулпан Хаматову с днем рождения

Фото: кадр сериала "Зулейха открывает глаза"

Президент Владимир Путин поздравил актрису Чулпан Хаматову с днем рождения. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Вас знают и любят как замечательную актрису, наделенную ярким, щедрым дарованием и неисчерпаемой творческой энергией. Ваши работы в кино и на театральной сцене — по-настоящему талантливые, глубокие, запоминающиеся — никого не оставляют равнодушным», — говорится в тексте.

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Путин отметил и общественную деятельность актрисы, участие в социальных, благотворительных проектах.

Ранее стало известно, что Чулпан Хаматова снимется в триллере о преследовании в интернете «Они». Старт съемок запланирован на апрель. Сама артистка столкнулась с оскорблениями в интернете после выхода сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноименной книге.

