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Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления после выхода сериала «Зулейха открывает глаза»

12:41, 16.04.2020 5
Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления после выхода сериала «Зулейха открывает глаза»
Фото: кадр из фильма

Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», рассказала об оскорблениях и проклятиях, которые она получает после выхода киноленты на экраны.

«Я сейчас за этот сериал получаю такое количество проклятий и такое количество оскорблений [и обвинений] в том, что я не люблю свою родину, в том, что я оскверняю память о своей родине. Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России», — рассказала она в интервью телеканалу «Дождь».

Ранее политическая партия «Коммунисты России» потребовала прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по роману татарской писательницы Гузель Яхиной.

ОбществоТехнологииМедиаКультура Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 13:20
    Я думаю, что Чулпан так и не нашла себя в культурном творчестве из-за того, что мало информирована, видимо, и плохо знает историю своей страны...В каждой семье есть кто-то пострадавший из-за политики и репрессий,но люди несут свое ГОРЕ достойно..,ибо Россия ОГРОМНА и необх. "зерна от плевел" отделять!!! И еще есть русская пословица на тему (что-то в этом роде): Не гадь, где живешь...или проживаешь. Чулпан, возможно, захотелось собственного пиара, но на чужом горе....,как понимает каждый...,пиар не состоится...Это пыталась делать и пугачева после того, когда распался СССР, активно переметнувшись в Израиль...Ну, и что? Наш зритель все понял и теперь,несмотря на постоянные потуги старушки, репутацию, как и биографию, огна уже не перепишет...!
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    Анонимно 13:51
    В нашей истории много хорошего, но и не мало плохого. Надо показывать и то и другое. Для того чтобы следующие поколения не повторяли страшных ошибок прошлого. Больной, который не признаёт свою болезнь никогда не излечится.
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  • Анонимно 13:36
    Хамоватова никак не успокоится.
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  • Анонимно 13:55
    Фильмы с Чулпан мне всегда нравились. И этот не исключение. Вообще нравится как играют в фильме артисты. А вот операторская работа не понравилась. Слишком много лица снимают. Конечно в таком произведении это важно, но тут, по моему, перебор.
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  • Анонимно 14:58
    Вчерашняя серия мне очень понравилась!Я вспоминаю рассказы своей мамы и поэтому смотрю с большим пониманием, не обостряя внимание на какие-то детали.В целом все отлично! Чулпан и многие другие прекрасно играют свою роли!
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