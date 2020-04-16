Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления после выхода сериала «Зулейха открывает глаза»

Фото: кадр из фильма

Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», рассказала об оскорблениях и проклятиях, которые она получает после выхода киноленты на экраны.

«Я сейчас за этот сериал получаю такое количество проклятий и такое количество оскорблений [и обвинений] в том, что я не люблю свою родину, в том, что я оскверняю память о своей родине. Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России», — рассказала она в интервью телеканалу «Дождь».

Ранее политическая партия «Коммунисты России» потребовала прекратить показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по роману татарской писательницы Гузель Яхиной.

