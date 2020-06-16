Чулпан Хаматова снимется в триллере о травле в интернете

Фото: кадр сериала "Зулейха открывает глаза"

Актриса Чулпан Хаматова снимется в триллере о преследовании в интернете «Они». Старт съемок запланирован на апрель.

Это будет первый женский триллер, снятый в России. По сюжету, главные героини фильма подвергаются преследованию и шантажу в интернете инцелами — представителями радикального сообщества мужчин, объединенных идеей вынужденного целибата.

«В России готовятся к съемкам первого женского триллера под названием «Они», исследующего тему преследования и психологического давления на женщин», — передает ТАСС сообщение пресс-службы проекта.



Ранее Хаматова сама стала объектом травли в интернете. После выхода на экраны сериала «Зулейха открывает глаза» ей стали поступать оскорбления и проклятия от тех, кому не понравилась кинолента.