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Чулпан Хаматова снимется в триллере о травле в интернете

14:59, 16.06.2020
Чулпан Хаматова снимется в триллере о травле в интернете
Фото: кадр сериала "Зулейха открывает глаза"

Актриса Чулпан Хаматова снимется в триллере о преследовании в интернете «Они». Старт съемок запланирован на апрель.

Это будет первый женский триллер, снятый в России. По сюжету, главные героини фильма подвергаются преследованию и шантажу в интернете инцелами — представителями радикального сообщества мужчин, объединенных идеей вынужденного целибата.

«В России готовятся к съемкам первого женского триллера под названием «Они», исследующего тему преследования и психологического давления на женщин», — передает ТАСС сообщение пресс-службы проекта.

Ранее Хаматова сама стала объектом травли в интернете. После выхода на экраны сериала «Зулейха открывает глаза» ей стали поступать оскорбления и проклятия от тех, кому не понравилась кинолента.

Общество Татарстан
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