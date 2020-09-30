В Татарстане один из самых низких темпов прироста заболеваемости коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

За последние сутки в Татарстане темп прироста заболеваемости коронавирусом составил 0,3%. Это один из самых низких показателей по России.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, прироста COVID-19 не зафиксировано в Чукотском округе. Наименьший темп у Чечни — 0,2% за сутки.

Фото: Максим Платонов

Наряду с Татарстаном темп прироста в 0,3% зафиксирован в Московской, Смоленской, Тульской областях и Чувашии.

За последние сутки в республике подтвердились 25 новых случаев коронавируса, один завозной, остальные — контактные.

