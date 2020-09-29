В Казани с начала сезона три человека отравились грибами

За этот сезон в Казани отравились грибами три человека, по республике с признаками отравления к врачам обратился 31 человек. Об этом рассказала на пресс-конференции главный токсиколог Министерства здравоохранения республики Алия Насыбуллина.

Одна женщина отравилась бледной поганкой. К счастью, она вовремя обратилась к врачам — в первые сутки после употребления гриба в пищу.

кадр видео «Татар-информ»

«Был подъем серьезный по анализам печени, было изменение печени в структуре, но в течение двух недель мы смогли вылечить», — рассказала Насыбуллина.



Часто татарстанцы травятся бледной поганкой и галериной — грибом, который содержит такие же серьезные токсины, как и поганка. При этом в ряде случаев люди даже не подозревают, какие грибы они поели. Так, в одном из районов республики мать заметила во время прогулки, что сын жует «какой-то гриб». Затем он попал в отделение реанимации, врачам удалось его спасти.

Ранее Минздрав Татарстана опроверг фейк о смертельном отравлении ребенка белыми грибами.

