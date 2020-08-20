Минздрав Татарстана опроверг фейк о смертельном отравлении ребенка белыми грибами

Минздрав Татарстана официально опроверг сообщения о смерти ребенка от отравления белыми грибами в Татарстане.

Выяснилось, что опубликованная в соцсетях информация является фейком. Никакая семья не обращалась за помощью от отравлений грибами, пояснили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.

«Министерство здравоохранения РТ сообщает, что информация о смерти ребенка после отравления грибами, опубликованная в средствах массовой информации 18 августа 2020 года, не соответствует действительности. За последнее время в медицинских учреждениях Татарстана подобных обращений не зафиксировано», — гласит сообщение ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Татарстане семья отравилась жареными белыми грибами, один ребенок погиб.

