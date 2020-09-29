В Татарстане снова загорелась сельхозтехника в поле

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане снова загорелась в поле сельхозтехника. На этот раз во время полевых работ вспыхнул трактор в Пестречинском районе.

Инцидент произошел в поле вблизи населенного пункта Аркатово. По прибытии на место пожарными было обнаружено горение трактора Т-150 без государственных номеров.

Площадь горения составила 10 кв. м. Никто не пострадал. Причина пожара уточняется.



МЧС по РТ

Отметим, что в июле министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров, докладывая на субботнем совещании в Доме правительства РТ о ходе уборочных работ на полях, сообщил, что в Татарстане изношен парк комбайнов. В августе и сентябре в Татарстане уже не раз случались возгорания сельхозтехники. Так, два пожара зафиксированы в Атнинском районе, по одному — в Актанышском и Кайбицком районах РТ.

