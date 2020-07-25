Министр сельского хозяйства Татарстана пожаловался, что в республике изношен парк комбайнов

Министр сельского хозяйства РТ, докладывая на субботнем совещании в Доме правительства РТ о ходе уборочных работ на полях, сообщил, что в Татарстане изношен парк комбайнов.



По данным Зяббарова, в Татарстане есть все условия для своевременного проведения уборочной кампании. Однако 64% техники эксплуатируется за пределами амортизационного срока. При этом комбайновый парк ежегодно обновляется всего на 2-3%, тогда как норматив составляет 10-12%. Более 200 единиц механизированных отрядов привлекаются дополнительно из республики и других регионов.

«Необходимо заранее проработать вопросы по привлечению дополнительных грузовиков и комбайнов, своевременно заключать договоры. В республике оказывают услуги 18 мехотрядов по уборке зерновых», — сказал глава Минсельхоза РТ.

На прошлой неделе по всей республике прошли парады комбайнов.