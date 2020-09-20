В Кайбицком районе Татарстана во время уборочных работ загорелся комбайн

Фото: МЧС по РТ

В Кайбицком районе Татарстана во время уборочных работ загорелся комбайн. Сельхозтехника вспыхнула на ходу, сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Комбайн загорелся во время работы в поле недалеко от деревни Каргала. На тушение пожара у пожарных ушло несколько минут, водитель не пострадал.

Причиной возгорания стали неисправные механизмы и узлы.

Ранее в Татарстане уже не раз случались возгорания сельхозтехники. Так, два пожара зафиксировано в Атнинском районе, один — в Актанышском.

Отметим, что в июле министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров, докладывая на субботнем совещании в Доме правительства РТ о ходе уборочных работ на полях, сообщил, что в Татарстане изношен парк комбайнов.

