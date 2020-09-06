В Татарстане во время работы в поле загорелась сельхозтехника

В Атнинском районе Татарстана во время работы в поле загорелся трактор и пресс-подборщик. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Инцидент произошел накануне днем. Рядом с деревней Дусюм загорелись трактор «МТЗ-1221» и пресс-подборщик. На место выехали пожарные и смогли быстро справиться с огнем.

По предварительным данным, техника загорелась из-за неправильной установки и эксплуатации электрооборудования.



Ранее подобный случай произошел возле деревни Новая Юльба.