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Происшествия

В Актанышском районе Татарстана в поле во время работ загорелся комбайн

20:36, 06.09.2020
В Актанышском районе Татарстана в поле во время работ загорелся комбайн
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Сегодня в Актанышском районе в поле около деревни Такталачук загорелся зерноуборочный комбайн ACROS 530.

Инцидент произошел днем во время уборки. Прибывшие на место пожарные обнаружили открытое горение машины. Спустя полчаса спасатели потушили огонь. Причина ДТП с горением устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Сегодня сельхозтехника также загорелась в Атнинском районе Татарстана.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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