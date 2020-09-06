В Актанышском районе Татарстана в поле во время работ загорелся комбайн

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Сегодня в Актанышском районе в поле около деревни Такталачук загорелся зерноуборочный комбайн ACROS 530.

Инцидент произошел днем во время уборки. Прибывшие на место пожарные обнаружили открытое горение машины. Спустя полчаса спасатели потушили огонь. Причина ДТП с горением устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Сегодня сельхозтехника также загорелась в Атнинском районе Татарстана.

