Квартальнов стал первым тренером, проведшим 600 матчей в регулярке КХЛ

В эти минуты в Нижнем Новгороде начался матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Торпедо» и казанским «Ак Барсом».

Эта встреча ознаменовалась памятной датой для тренера казанской команды. Матч против «Торпедо» стал для рулевого «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова 600-м в регулярных первенствах КХЛ. Это первый тренер, который достиг подобной отметки в истории лиги.

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов. Фото: ak-bars.ru

Под руководством Квартальнова «Ак Барс» выступает второй сезон. В первом из них команда дошла до полуфинала Восточной конференции, после чего розыгрыш Кубка Гагарина был завершен досрочно из-за коронавируса.

Напомним, на матч с «Торпедо» казанский клуб не смог выпустить нападающего Джастина Азеведо. Накануне КХЛ дисквалифицировала хоккеиста «Ак Барса» из-за неправильной атаки соперника в игре с «Северсталью».