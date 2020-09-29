Азеведо пропустит игру с «Торпедо» из-за дисквалификации

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение отстранить нападающего «Ак Барса» Джастина Азеведо на один матч регулярного чемпионата за неправильную атаку соперника в игре с «Северсталью» (2:3от).

Эпизод произошел на 46-й минуте встречи. Азеведо грубо сыграл против Индржиха Абдула, который не видел хоккеиста «Ак Барса» и получил серьезную травму.

Игрок «Северстали» Индржих Абдул. Фото: vk.com/hcseverstal

«На основании представленных материалов принято решение наложить на форварда «Ак Барса» Джастина Азеведо наказание по п.1.8. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Неправильная атака соперника), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Таким образом, Азеведо пропустит сегодняшнюю игру «Ак Барса» против «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

Напомним, ранее казанцы уступили «Северстали» (2:3от) и прервали свою семиматчевую победную серию. Подробнее об итогах прошедшей игровой недели в КХЛ можно почитать в материале «Реального времени».