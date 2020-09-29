Азеведо пропустит игру с «Торпедо» из-за дисквалификации
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение отстранить нападающего «Ак Барса» Джастина Азеведо на один матч регулярного чемпионата за неправильную атаку соперника в игре с «Северсталью» (2:3от).
Эпизод произошел на 46-й минуте встречи. Азеведо грубо сыграл против Индржиха Абдула, который не видел хоккеиста «Ак Барса» и получил серьезную травму.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на форварда «Ак Барса» Джастина Азеведо наказание по п.1.8. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Неправильная атака соперника), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.
Таким образом, Азеведо пропустит сегодняшнюю игру «Ак Барса» против «Торпедо» в Нижнем Новгороде.
Напомним, ранее казанцы уступили «Северстали» (2:3от) и прервали свою семиматчевую победную серию. Подробнее об итогах прошедшей игровой недели в КХЛ можно почитать в материале «Реального времени».СпортХоккей Татарстан
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