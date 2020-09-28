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Меркель тайно посетила Навального в берлинской клинике «Шарите»

09:32, 28.09.2020
Меркель тайно посетила Навального в берлинской клинике «Шарите»
Фото: pixabay.com

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посещала оппозиционера Алексея Навального, когда он был в берлинской клинике «Шарите», сообщает RT, ссылаясь на Der Spiegel.

Данный факт в издании Der Spiegel отмечают как подчеркивающий солидарность правительства ФРГ с Навальным.

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что сенаторы США хотят ввести санкции против России из-за инцидента с Навальным.

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