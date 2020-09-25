Сенаторы США хотят ввести санкции против России из-за инцидента с Навальным

От американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий поступило предложение ввести санкции против российских официальных лиц из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает RT, ссылаясь на заявление на сайте республиканца Марко Рубио.



Марко Рубио / wikimedia.org

Законопроект предполагает наложение санкций на российских официальных лиц, «замешанных в открытом нарушении международного права, в том числе в недавнем отравлении оппозиционного лидера и антикоррупционного активиста Алексея Навального».

Еще он предусматривает предоставление отчета о финансах российского президента Владимира Путина и его окружения администрацией США и проведение проверки нарушений Россией законов Америки об использовании химического и биологического оружия.

От Республиканской партии инициативу поддержали сенатор Митт Ромни, из демократов — Крис Кунс, Крис Ван Холлен и Бен Кардин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отказе Германии и ОЗХО отвечать на официальные запросы РФ по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным.