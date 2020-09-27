«Стрела» уступила «Красному Яру» в полуфинале Кубка России по регби

«Стрела» в упорной борьбе дома уступила «Красному Яру» (21:26) в полуфинальном матче Кубка России по регби.

Хозяева первыми открыли счет, благодаря штрафному Мараиса. Усилиями Апциаури и реализацией Кушнарева «Красный Яр» вышел вперед. В середине первого тайма Мараис и Галиновский обменялись голами, и команды ушли на перерыв при счете 6:14 в пользу гостей.

После перерыва казанцы прибавили, но сравнять результат не успели. В итоге «Красный Яр» добился трудной победы и вышел в финал Кубка России.

Отметим, что по ходу игры несколько раз возникали спорные эпизоды, которые могли решить исход встречи. Об этом после матча также говорил главный тренер «Стрелы» Джей Пи Нил:

«Если бы та попытка была засчитана, мы были бы впереди, результат на табло был бы другой. В предыдущих матчах мы просили, чтобы были видеоарбитр, в этом матче он был и сыграл против нас», — сказал Нил.

Фото: realnoevremya.ru

Подробнее о полуфинальном матче «Стрелы» можно почитать в материале «Реального времени».

«Стрела» (6) 21:26 (14) «Красный Яр»

Попытки: Гафаров (70), Дзобелов (80) — Апциаури (9, 60), Галиновский (36), Федотко (47);

Реализации: Мараис (71) — Кушнарев (10, 37, 61);

Штрафные: Мараис (2, 34, 55) — нет;

Желтые карточки: Тромп (42) — Федотко (64).