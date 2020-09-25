Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении»

Фото: кадр видео Первого канала

На международном конкурсе «Детское Евровидение» Россию представит одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга с композицией «Мой новый день».

За право выступить от России соревновались 11 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Для определения победителя с 16 по 24 сентября на официальном сайте «Детского Евровидения» шло активное голосование. Решение принималось по итогам голосования жюри и интернет-зрителей.

Нпомним, что в прошлом году конкурс «Детское Евровидение» выиграла 12-летняя Виктория Габор из Польши.

