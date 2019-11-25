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Юная певица из Польши вновь выиграла на «Детском Евровидении»

02:37, 25.11.2019
Юная певица из Польши вновь выиграла на «Детском Евровидении»
Фото: wikipedia.org / Serecki

В воскресенье вечером в польском городе Гливице прошел финал конкурса «Детское Евровидение — 2019». Победительницей в нем стала 12-летняя Виктория Габор, представляющая страну-хозяйку.

На втором месте оказался известный в России певец из Казахстана Ержан Максим. В этом году 12-летний исполнитель стал одним из победителей шоу «Голос.Дети» на Первом канале.

Третьей стала представительница Испании Мелани Гарсия.

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой, выступивший с песней «Время для нас», занял 13-е место. Всего в конкурсе участвовали представители 19 стран.

Представительница Польши стала победительницей конкурса второй год подряд. В 2018 году, когда конкурс проходил в Минске, победу одержала 12-летняя Роксана Вегель.

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