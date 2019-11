Юная певица из Польши вновь выиграла на «Детском Евровидении»

В воскресенье вечером в польском городе Гливице прошел финал конкурса «Детское Евровидение — 2019». Победительницей в нем стала 12-летняя Виктория Габор, представляющая страну-хозяйку.

The winner of #JESC2019 is POLAND!



Congratulations Viki Gabor! You're a SUPERHERO!#ShareTheJoy pic.twitter.com/nf7DUFBwLb