Юная певица из Польши вновь выиграла на «Детском Евровидении»
В воскресенье вечером в польском городе Гливице прошел финал конкурса «Детское Евровидение — 2019». Победительницей в нем стала 12-летняя Виктория Габор, представляющая страну-хозяйку.
The winner of #JESC2019 is POLAND!— Junior Eurovision (@EurovisionJr) 24 ноября 2019 г.
Congratulations Viki Gabor! You're a SUPERHERO!#ShareTheJoy pic.twitter.com/nf7DUFBwLb
На втором месте оказался известный в России певец из Казахстана Ержан Максим. В этом году 12-летний исполнитель стал одним из победителей шоу «Голос.Дети» на Первом канале.
Третьей стала представительница Испании Мелани Гарсия.
Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой, выступивший с песней «Время для нас», занял 13-е место. Всего в конкурсе участвовали представители 19 стран.
Представительница Польши стала победительницей конкурса второй год подряд. В 2018 году, когда конкурс проходил в Минске, победу одержала 12-летняя Роксана Вегель.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым