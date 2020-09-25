Загрузка отелей в Татарстане вернулась к докризисному показателю

Средняя загрузка отелей Татартана вернулась к докризисному показателю и составляет 70%. Об этом рассказала глава Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина.



По данным Сафиной, в августе четырехзвездочные и пятизвездочные отели были заселены на 65%, трехзвездочные и ниже — на 75%. В сентябре загрузка держится на уровне 50%, что выше прошлогоднего, передает «Коммерсантъ».

realnoevremya.ru

По словам спикера, это стало возможно благодаря туристическому кэшбэку и республиканской программе «Два плюс один», согласно которой семьи с детьми могут бесплатно разместить ребенка до 12 лет.



Ранее Ростуризм не исключил, что программу кешбэка за туры могут перезапустить осенью.

