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Ростуризм не исключил повторения программы туров с кешбэком

02:33, 29.08.2020
Ростуризм не исключил повторения программы туров с кешбэком
Фото: realnoevremya.ru

Ростуризм не исключил, что программу кешбэка за туры могут перезапустить осенью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что программа показала свою эффективность в части стимулирования спроса, поэтому повторение программы не исключено, передает ТАСС.

По состоянию на утро 28 августа было приобретено туров и размещений в отелях в рамках программы на 1,1 млрд рублей. При этом на программу правительство РФ выделило 15 млрд рублей.

Отметим, что Казань оказалась в списке наиболее популярных туров с кешбэком.

Общество Татарстан
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