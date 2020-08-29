Ростуризм не исключил повторения программы туров с кешбэком
Ростуризм не исключил, что программу кешбэка за туры могут перезапустить осенью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что программа показала свою эффективность в части стимулирования спроса, поэтому повторение программы не исключено, передает ТАСС.
По состоянию на утро 28 августа было приобретено туров и размещений в отелях в рамках программы на 1,1 млрд рублей. При этом на программу правительство РФ выделило 15 млрд рублей.
Отметим, что Казань оказалась в списке наиболее популярных туров с кешбэком.
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