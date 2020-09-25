В ЖК «Салават купере» стартовало обсуждение концепции благоустройства парка

В ЖК «Салават купере» стартовало обсуждение концепции благоустройства парка. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

На обсуждении присутствуют председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Ильсур Хисматуллин, руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров.



В планах 2021 года — начать строительство парка. Первая очередь парка уже появится на следующий год.

realnoevremya.ru

Судя по представленному проекту, в парке могут появиться озеро с фонтаном, место для тихого отдыха и пикников, смотровая площадка, подвесной мост. В парке появится культурный центр, площадка для проведения мероприятий, смотровая башня, общественный сад, детская зона. Для любителей активного отдыха там будет построена скейт-площадка, памп-трек, спортивная и стритбольная площадки и велодорожка. С двух сторон парка будет оборудована парковка.

Пока концепция не утверждена, она будет дорабатываться с учетом мнений участников встречи по итогам обсуждения.



Напомним, что с идеей строительства парка в «Салават купере» впервые выступил глава ГЖФ Марат Зарипов, являющийся инвестором-застройщиком ЖК. В феврале этого года на одном из заседаний градостроительного совета с участием президента Татарстана Рустама Минниханова он предложил разбить парк в «Салават купере», определив участок в 4,5 га между третьим и восьмым жилыми кварталами. В этом месте сохранились два заброшенных озера, вокруг которых можно было бы создать зону для отдыха и прогулок жителей. По поручению президента РТ началась разработка концепции, геологические изыскания на местности и разработка технико-экономического обоснования.

