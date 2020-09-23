Жителей микрорайона «Салават купере» приглашают на обсуждение концепции парка

Жителей микрорайона «Салават купере» приглашают на общественное обсуждение концепции парка. Информацию опубликовали в аккаунте Кировского и Московского районов в «Инстаграм».

Встреча состоится в пятницу, 25 сентября, в 18:30 в политехническом лицее №182 на улице Айрата Арсланова, 10.

Напомним, что с идеей строительства парка в «Салават купере» впервые выступил глава ГЖФ Марат Зарипов, являющийся инвестором-застройщиком ЖК. В феврале этого года на одном из заседаний градостроительного совета с участием президента Татарстана Рустама Минниханова он предложил разбить парк в «Салават купере», определив участок в 4,5 га между третьим и восьмым жилыми кварталами. В этом месте сохранились два заброшенных озера, вокруг которых можно было бы создать зону для отдыха и прогулок жителей. По поручению президента РТ началась разработка концепции, геологические изыскания на местности и разработка технико-экономического обоснования.



Ранее «Реальное время» сообщало, что республиканская программа по развитию парков и скверов снова может обойти стороной один из самых населенных и быстрорастущих микрорайонов Казани «Салават купере» из-за отложенных общественных обсуждений.



