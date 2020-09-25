Продукты АО «Эссен Продакшн АГ» завоевали престижные награды на выставке WorldFood Moscow

Фото: пресс-служба АО «Эссен Продакшн АГ»

Сегодня в Москве проходит последний день выставки WorldFood Moscow, крупнейшего в России осеннего события на продуктовом рынке страны. Свои продукты на выставку привезли 1 764 производителя из 65 стран мира. Обширная деловая программа включала более 15 мероприятий, на которых выступили больше сотни спикеров для 2 271 делегата.

Продукция представлялась в 12 разделах. Отдельно в рамках выставки проводился конкурс «Продукт года», целью которого становится предложить рынку лучшие по качеству продукты питания, представленные на российском рынке. Победителями становятся те продукты, которые по показателям качества превосходят аналогичные. Строгие требования выдвигаются к условиям их хранения, а еще их должны производить по как можно более инновационным технологиям.

В номинации «Продукты переработки овощей и плодов» золотую медаль конкурса завоевал кетчуп «Томатный без сахара и крахмала» торговой марки «Махеевъ» (производитель — АО «Эссен Продакшн АГ»). Этот инновационный продукт одобрен Российской диабетической ассоциацией и уже полюбился покупателям по всей России. Теперь его оценили и эксперты самой высокой категории.

Еще две золотых медали конкурса «Продукт года» увозят в Елабугу конфеты «Белый мишка» и хит кондитерской фабрики «Эссен» — шоколадные батончики «ДаЁжъ!». Серебро получили глазированные конфеты «Магия» и два вида желейно-фруктового фитомармелада бренда «Махеевъ» — «Ананасовый с базиликом» и «Гранатовый с мятой».

Продукты строго оценивала группа экспертов, в которую входили специалисты пищевых и перерабатывающих предприятий, отраслевых институтов и союзов, государственных ведомств. Председателем комиссии стал Константин Савенков, заместитель руководителя Россельхознадзора. Оценочные листы каждый член комиссии заполняет отдельно, так что оценка формируется не коллегиально, а по результатам объективного подсчета баллов, выставленных независимыми экспертами.

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