Продукты АО «Эссен Продакшн АГ» завоевали престижные награды на выставке WorldFood Moscow
Сегодня в Москве проходит последний день выставки WorldFood Moscow, крупнейшего в России осеннего события на продуктовом рынке страны. Свои продукты на выставку привезли 1 764 производителя из 65 стран мира. Обширная деловая программа включала более 15 мероприятий, на которых выступили больше сотни спикеров для 2 271 делегата.
Продукция представлялась в 12 разделах. Отдельно в рамках выставки проводился конкурс «Продукт года», целью которого становится предложить рынку лучшие по качеству продукты питания, представленные на российском рынке. Победителями становятся те продукты, которые по показателям качества превосходят аналогичные. Строгие требования выдвигаются к условиям их хранения, а еще их должны производить по как можно более инновационным технологиям.
В номинации «Продукты переработки овощей и плодов» золотую медаль конкурса завоевал кетчуп «Томатный без сахара и крахмала» торговой марки «Махеевъ» (производитель — АО «Эссен Продакшн АГ»). Этот инновационный продукт одобрен Российской диабетической ассоциацией и уже полюбился покупателям по всей России. Теперь его оценили и эксперты самой высокой категории.
Еще две золотых медали конкурса «Продукт года» увозят в Елабугу конфеты «Белый мишка» и хит кондитерской фабрики «Эссен» — шоколадные батончики «ДаЁжъ!». Серебро получили глазированные конфеты «Магия» и два вида желейно-фруктового фитомармелада бренда «Махеевъ» — «Ананасовый с базиликом» и «Гранатовый с мятой».
Продукты строго оценивала группа экспертов, в которую входили специалисты пищевых и перерабатывающих предприятий, отраслевых институтов и союзов, государственных ведомств. Председателем комиссии стал Константин Савенков, заместитель руководителя Россельхознадзора. Оценочные листы каждый член комиссии заполняет отдельно, так что оценка формируется не коллегиально, а по результатам объективного подсчета баллов, выставленных независимыми экспертами.
Справка
Компания АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот компании за 2019 год составил 23,26 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» — бренд №1 в России в категориях: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.
Ежегодно компания производит более 243 тыс. тонн готовой продукции: 142 тыс. тонн майонеза, 42 тыс. тонн томатной продукции, 9 тыс. тонн приправ, 12 тыс. тонн повидла, джемов, 38 тыс. тонн кондитерской продукции.
В общей сложности в продуктовый прайс компании входят 247 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 34 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, таких как X5 Retail, «Магнит», «Лента», МETRO. На долю торговых сетей приходится более 40% от общего объема продаж.
Кондитерское производство «Эссен Продакшн АГ» представлено одной из самых мощных производственных площадок в России. Ежегодно она производит более 38 тысяч тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.
Генеральный директор — Барышев Леонид Анатольевич.
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