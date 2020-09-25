Силуанов стал главой набсовета Сбербанка

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Сбербанка Герман Греф объявил, что председателем набсовета банка избран министр финансов РФ Антон Силуанов.

За нового руководителя члены набсовета проголосовали сегодня, передает «Интерфакс». Они собрались после того, как новый состав набсовета был избран заочным голосованием акционеров.

Ранее должность председателя занимал бывший председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев, руководивший набсоветом около 18 лет.

Стоит отметить, что Силуанов вошел в состав набсовета также по результатам сегодняшнего заочного собрания акционеров. Также туда были избраны вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В наблюдательный орган Сбербанка также вошли директор НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, бывший председатель Банка России Сергей Игнатьев, помощник президента РФ Максим Орешкин, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, независимый консультант по инвестициям Надя Уэллс, ректор «Сколтеха» Александр Кулешов, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, основатель венчурного фонда ruNet Леонид Богуславский, зампред Сбербанка Белла Златкис, глава Сбербанка Герман Греф и ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Напомним, сегодня акционеры Сбербанка приняли решение о выплате рекордных для российской финансовой истории дивидендов — 422 млрд рублей.