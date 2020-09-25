Матч «Нефтехимик» — «Крылья Советов» обслужит Казарцев. Он был отстранен из РПЛ

В воскресенье «Нефтехимик» сыграет дома против самарских «Крыльев Советов» в матче 12-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Владислав Назаров из Невинномысска и Андрей Гурбанов из Краснодара. Делегатом назначен Яков Брегман из Москвы.

Ранее Казарцев был отстранен от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) после скандала в игре 1-го тура между «Спартаком» и «Сочи». Сообщалось, что судья не получит никаких назначений до 10 октября.

Фото: spartak.com

Несмотря на это, после наказания Казарцев уже успел отработать два матча ФНЛ: «Балтика» — «Велес» и «Нижний Новгород» — «Шинник».

Игра «Нефтехимик» — «Крылья Советов» состоится 27 сентября в Нижнекамске. Начало встречи — в 18.00 мск. О старте продаж билетов на матч станет известно чуть позже в официальной группе «Нефтехимика» в «ВКонтакте».