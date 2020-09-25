«Татнефть» могут причислить к наиболее пострадавшим компаниям отрасли

Аналитики считают, что «Татнефть» в 2021 году может стать одним из наиболее пострадавших представителей нефтедобывающей отрасли. Они считают, что отмена льгот по НДПИ и экспортной пошлине приведет к потерям компании в размере около $0,5 млрд.

В самой «Татнефти» считают, что смена режима налогообложения обойдется в 80 млрд рублей в год.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

«Наша оценка ниже заявленной руководством суммы, но все равно соответствует 20% EBITDA за 2021 год, исходя из чего «Татнефть» может оказаться в числе наиболее пострадавших участников отрасли», — цитирует агентство «Прайм» выводы аналитиков «ВТБ Капитал».

Они отмечают, что с начала сентября акции татарстанской компании потеряли около 19% цены, отстав в динамике на 10 пп от сектора в целом.