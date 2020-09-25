Минниханов обсудил вопросы трудовой миграции с советником премьер-министра Узбекистана

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня президент Татарстана встретился с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым. Они обсудили вопросы рынка труда и трудовой миграции.

Как сообщает пресс-служба главы республики, Узбекистан занимает первое место по количеству приезжающих в Татарстан граждан.

На встрече Минниханов обратил внимание, что республикам в современных экономических условиях следует работать над увеличением объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг.

В частности, президент Татарстана отметил, что республика расширяет поставки в Узбекистан КАМАЗов, работу «Татнефти» и сотрудничество с первым резинотехническим заводом страны.

В среду глава пресс-службы главы РТ Лилия Галимова заявила, что важно реанимировать взаимоотношения между Татарстаном и Узбекистаном и необходимо искать новых инвесторов, расширять номенклатуру товаров.

