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Минниханов обсудил вопросы трудовой миграции с советником премьер-министра Узбекистана

11:18, 25.09.2020 1
Минниханов обсудил вопросы трудовой миграции с советником премьер-министра Узбекистана
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня президент Татарстана встретился с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым. Они обсудили вопросы рынка труда и трудовой миграции.

Как сообщает пресс-служба главы республики, Узбекистан занимает первое место по количеству приезжающих в Татарстан граждан.

На встрече Минниханов обратил внимание, что республикам в современных экономических условиях следует работать над увеличением объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг.

В частности, президент Татарстана отметил, что республика расширяет поставки в Узбекистан КАМАЗов, работу «Татнефти» и сотрудничество с первым резинотехническим заводом страны.

В среду глава пресс-службы главы РТ Лилия Галимова заявила, что важно реанимировать взаимоотношения между Татарстаном и Узбекистаном и необходимо искать новых инвесторов, расширять номенклатуру товаров.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:37
    узбеки тоже не дураки,за дарма работать не хотят.
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