Делегация из Узбекистана посетит Татарстан на этой неделе

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

На этой неделе Татарстан посетит делегация из Узбекистана. Ее представители встретятся с руководителями Казанского кооперативного института, Минтруда, Торгово-промышленной палаты РТ, сообщила сегодня Лилия Галимова.

За прошлый год товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном составил 195 млн долларов, он показал рост в 3% к показателям 2018 года. По прошествии первого полугодия 2020 года товарооборот находится на уровне 58 млн долларов, после самоизоляции он продолжает восстанавливаться, отметила руководитель пресс-службы президента РТ.

realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

По ее словам, крайне важно реанимировать взаимоотношения между Татарстаном и Узбекистаном, поэтому сейчас необходимо искать новых инвесторов, расширять номенклатуру товаров. Лилия Галимова обратила внимание, что активное сотрудничество с Узбекистаном идет по линии КАМАЗа.

В этом году планируется строительство ресурсного центра КАМАЗа в Ташкенте для того, чтобы удовлетворить потребность покупателей в послепродажном обслуживании, обеспечивать их запчастями. Кроме того, республика предполагает расширять сотрудничество в поставке вертолетов, продукции нефтехимии, сельхозтехники, компрессорного, холодильного оборудования.

Стороны обсудят инвестпроекты в нефтегазовой сфере в Узбекистане, сотрудничество в области здравоохранения. У Татарстана есть интерес к возведению объектов электро- и гидроэнергетики в Узбекистане, к строительству метро в Ташкенте.

Напомним, Министерство промышленности и торговли Татарстана объявило тендер на оказание услуг по организации и проведению официальных мероприятий. Их проведение планируется в России, США, ОАЭ, Китае, Индии, странах Евросоюза и СНГ, в том числе в Казахстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.



Ранее сообщалось о февральской встрече в казанском Кремле президента Татарстана с акимом Бухарской области Узбекистана.