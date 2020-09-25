В Татарстане лечение препаратами от коронавируса будет бесплатным

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане пациенты, проходящие лечение от COVID-19, будут получать бесплатно препараты от коронавируса. Их ценами в аптеках Минздрав республики не занимается, как и сроками появления «Арепливира» и «Авифавира» на прилавках.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

«Мы не регулируем вопрос, когда он появится в сети для тех людей, кто хочет приобрести за свой счет. Для тех, кто будет госпитализирован, препарат от коронавируса будет бесплатен, пациенты на амбулаторном лечении также будут получать его бесплатно», — рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Ранее сообщалось, что «Авифавир» будет стоить в аптеках около 8 тысяч рублей, а «Арепливир» — более 12 тысяч.