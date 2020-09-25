Минфин компенсировал Татарстану все выпадающие доходы, другим регионам — лишь частично

Минфин компенсировал Татарстану все выпадающие доходы за пандемию, однако ряду субъектов либо покрыли потери частично, либо принципиально не выплатили дотаций.



С избытком получила Чечня: она потеряла 0,5 млрд рублей, но получила 8 млрд рублей. Частично покрыли потери Калужской, Курской, Вологодской, Мурманской, Астраханской, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областям, Пермскому, Красноярскому краю и Республике Коми.

«Принципиально почти не дали дотаций Москве, Санкт-Петербургу, Ямало-Ненецкому АО, Сахалинской и Тюменской областям», — цитирует РБК научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталью Зубаревич.

Ранее сообщалось, что в России значительную часть средств, полученных от повышения налогов, направят на бонусные и социальные программы.