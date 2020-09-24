Депутат — детскому омбудсмену: «Хорошо, что вы мама четверых детей, думаю, от одного папы...»

Фото: gossov.tatarstan.ru (на фото — Ирина Волынец)

На какой вопрос не ответила Ирина Волынец

Сегодня 15-е заседание Госсовета РТ VI созыва прошло в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова, председателя правительства республики Алексея Песошина, а также руководителей республиканских ведомств. Зарегистрировались во время сессии более 80 депутатов.

В центре внимания парламентариев сегодня оказались две дамы: кандидат на должность уполномоченного по правам ребенка в РТ Ирина Волынец и главный санитарный врач республики Марина Патяшина — у представителей мужской части Госсовета возникла к ним масса вопросов.

В связи с истечением полномочий детского омбудсмена Гузель Удачиной и избранием ее судьей Конституционного суда республики на освободившуюся должность глава Татарстана Рустам Минниханов выдвинул кандидатуру Ирины Волынец. Представивший ее Госсовету руководитель аппарата президента республики Асгат Сафаров сообщил, что Волынец не один год занимается общественной работой, связанной с поддержкой семьи и детства. В 2016 году она создала межрегиональное общественное движения «Национальный родительский комитет». Ирина Волынец входит в комиссию по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ.

Кроме того, Волынец — член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка. Она даже баллотировалась на пост президента России. Сафаров заметил, что кандидат — сама многодетная мать, у нее четверо детей, и ее опыт будет способствовать решению вопросов по защите прав детей и их благополучию.

Рамиль Тухватуллин напомнил о неоднозначном эпизоде из жизни кандидата на ответственную должность

Персона Волынец вызвала большой интерес у присутствующих. Депутат Госсовета РТ Рамиль Тухватуллин напомнил о неоднозначном эпизоде из жизни кандидата на ответственную должность:

— Знаем вас как популярного человека, знаем ваше решение баллотироваться на пост президента РФ, как вы рьяно боролись за преподавание татарского языка. К сожалению, никак не можем забыть ваше участие в «злачной» программе Николая Фоменко, где вы, видимо, своим решением снимались топлес. Это в открытом доступе, могут открыть как взрослые, так и дети. По моему мнению, это никак не сопоставляется с морально-нравственными устоями, — Тухватуллин попросил прокомментировать эти факты, акцентируя внимание на последнем.

— Как член профильного комитета Общественной палаты РФ я поддержала идею о том, что нам необходимо вводить особый контроль за СМИ, и на протяжении последних лет в этом направлении сделано уже достаточно серьезное продвижение, — витиевато ответила Ирина Волынец, непонятно почему перекладывая ответственность за собственную репутацию на СМИ.



«К счастью, у меня один муж»

Депутат Азат Хамаев сделал замечание кандидату на должность детского омбудсмена, что язык не бывает «половинчатым» и что Волынец должна знать как минимум два языка.

Азат Хамаев сделал замечание кандидату на должность детского омбудсмена, что язык не бывает «половинчатым» и что Волынец должна знать как минимум два языка

— Полностью согласна. Каждый представитель власти должен разговаривать на двух языках. Это обеспечивает взаимодействие с населением нашего региона, — парировала кандидат на должность, подтвердив, что сама уже в детстве говорила по-татарски практически без акцента.

Но депутаты не хотели так просто отпускать Ирину Волынец. Эдуард Шарафиев от ЛДПР напомнил, что она как-то высказалась за дистанционное обучение

— Была искренне удивлена, когда увидела эту информацию в СМИ. Мне бы хотелось, чтобы вы привели конкретные высказывания… Считаю, что ничего не может быть лучше живого образования. Никто не заменит живой контакт учителя, взрослого и ребенка. Если были высказывания, то связаны с тем, что в случае нового витка пандемии или какого-то другого вируса нам нужно обеспечить всех наших школьников необходимой техникой и устойчивым интернетом. И все искренне надеемся на то, что пандемия позади, что мы ее преодолели. Все мои дети — школьники, категорически против того, чтобы переводили наше образование на дистанционный формат, — заявила Волынец.

— Очень хорошо, что вы мама четверых детей, думаю, от одного папы. У меня — пятеро от одной мамы, — заметил Олег Коробченко. — Это веяние, защита прав, прав ребенка, оно идет все равно с Запада. У нас все-таки свой менталитет, российский, татарский. У меня к вам маленькая рекомендация. Когда будете заниматься защитой прав наших детей, помните, что у нас свой менталитет, и дети, которые растут у нас в семьях, они отличаются. И мы должны жить по закону, традициям наших предков, а не по традициям европейских течений. Поэтому не забывайте о том, что у нас своя история, своя культура и своя жизнь, — продолжал наставления парламентарий.

Кандидат в детские омбудсмены отметила, что, к счастью, у нее один муж, и она надеется, что так и останется до тех пор, пока жива

У Ирины Волынец спросили, не собирается ли она заниматься литературной деятельностью — способности к этому у нее есть, а также какое у нее образование, замужем ли она и был ли у нее опыт правозащитника. Кандидат в детские омбудсмены ответила, что окончила факультет журналистики и социологии КФУ, на литераторство у нее не будет времени, а опыт правозащитника у нее есть. И добавила, что, к счастью, у нее один муж, и она надеется, что так и останется до тех пор, пока жива.

— Очень обширный опыт правозащитной деятельности, и в первую очередь эти случаи связаны с необоснованным отбором детей по причине низкого материального благосостояния, — привела пример Ирина Волынец. — Бывает так, что органы опеки превышают свои полномочия, и мы вернули достаточное количество детей в родные семьи.

После «экзаменовки» Волынец приняла присягу, а Гузель Удачину проводили аплодисментами и поблагодарили за успешную деятельность.

Роспотребнадзор исключил 1,5 тысячи проверок

Оживил обсуждение законопроектов и доклад руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной, которую после выступления засыпали вопросами. Главный санитарный врач Татарстана рассказала, что санитарной службе скоро в этом году исполнится 100 лет, а защитой прав потребителей ведомство занимается только с 2005 года. В этой структуре 434 специалиста, почти 70% из них — санитарные врачи, эпидемиологи и медработники среднего звена. В период оптимизации в Роспотребнадзоре сократили 178 штатных единиц, при этом в семи районах требуются специалисты.

Служба контролирует деятельность свыше 50 тыс. объектов. Регулярным проверкам подлежат 24 тыс. объектов: крупные промышленные предприятия, водоканалы, предприятия пищевой промышленности, школы и детсады, многопрофильные больницы.

За последние 5 лет общее число проверок снизилось на 19%, отметила Марина Патяшина. Но число нарушений не снижается. В прошлом году служба выявила почти 70 тыс. нарушений, в основном в торговле и общепите. В связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор исключил 1,5 тыс. проверок, в том числе малого и среднего бизнеса. «Остались только 30 объектов высокой группы риска, и то проверки в дистанционном формате. До конца 2020 года наложен и мораторий на контрольные закупки», — заметила докладчица.

Марину Патяшину после выступления засыпали вопросами

В прошлом году Роспотребнадзор составил свыше 13 тыс. протоколов на общую сумму более 77 млн рублей, по 92% из них взыскано. Руководитель ведомства заметила, что за незначительные нарушения сотрудники службы выносят предупреждения, такая практика наращивается.

Служба участвует и в судебной защите потребителей. В прошлом году в 1035 судебных заседаниях татарстанцам вернули 35 млн рублей, за шесть месяцев этого года — 16 млн рублей.

Марина Патяшина отметила, что с 1 августа усилился санитарно-карантинный контроль в аэропорту. Уже проверили на коронавирус более 35 тыс. человек, которые приехали из-за рубежа.

Ежедневно на фильтрах в школах отстраняют от занятий более 200 детей, а всего из-за температуры не допустили до уроков с 1 сентября свыше 3 тыс. школьников.

Первый секретарь регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов заявил Марине Патяшиной, что хотел подать на Роспотребнадзор в суд. По его словам, сотрудники службы, взявшие у руководителя татарстанского отделения КПРФ анализ на коронавирус, объявили о том, что он положительный, тем самым ославив Миргалимова на всю республику и даже Россию.

— Якобы больной, и меня забыли. Сам поехал, до 1 апреля четыре раза сдал анализы — они отрицательные. У меня была мысль подавать на вашу службу в суд — настолько объективна ваша лаборатория, настолько профессиональные ваши работники, и никто не извинился. Сдал анализ на антитела, у меня их нет, — возмущался Миргалимов.

Хафиз Миргалимов заявил Марине Патяшиной, что хотел подать на Роспотребнадзор в суд

— Никаких сомнений в результате вашем точно нет. Для всех скажу отдельно: нахождение коронавируса в носоглотке — место, из которого берут мазок, — очень индивидуально. У кого-то в течение суток, а у кого-то и до 90 суток может выделяться. Бывает, когда человек выделяет коронавирус, а клиники совершенно нет, а на третий день опять отбираем мазок — и результат уже отрицательный. Это говорит о том, что человек не опасный для окружающих. Но вместе с тем, поскольку средний инкубационный период — 14 дней, 14 дней по законодательству изоляция обязательна, — ответила Патяшина.

— Его вопрос был глубже. Не политическая ли это акция, чтобы вывести из политической активности такого депутата, как Миргалимов. Нет ли среди вас там таких активных противодействующих? Не нашли таковых, — иронизировал спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Второй волны не существует

Депутат Госсовета и руководитель телеканала ТНВ Ильшат Аминов напомнил, что у соседей тревожная ситуация по коронавирусу. Он поинтересовался, не ожидают ли в Татарстане так называемую вторую волну.

— Ожидаем сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, на него наслаивается новая коронавирусная инфекция. Понятия «вторая волна» в эпидемиологии не существует. Поэтому как никогда актуальны меры профилактики: защита органов дыхания, гигиена рук и вакцинация против гриппа, — пояснила Патяшина.

Депутат Азат Хамаев спросил, почему так разнятся показатели заболеваемости в соседних регионах. Главный санитарный врач предположила, что причина этого кроется в групповых очагах на предприятиях, которые дают такой рост статистике. Олег Коробченко выразил озабоченность — не закроют ли снова малый и средний бизнес. Марина Патяшина ответила, что ограничительные меры, подобные весенним, вводить не планируется, но с оговоркой на соблюдение профилактических мер. Коробченко пожелал «не рубить голову» малому бизнесу во время проверок, отнестись к нему благосклонно. Руководитель Роспотребнадзора услышала просьбу и сказала, что готова разобрать конкретные ситуации, когда специалисты ведомства действовали слишком жестко.

«Примите наши слова благодарности. С вашей подачи были приняты своевременные решения в Республике Татарстан по борьбе с коронавирусом, которые вас раскрыли как опытного, компетентного руководителя», — обратился к докладчице Фарид Мухаметшин

Спрашивали Патяшину о родниках и продаже арбузов у дорог, о горячем питании школьников и о вышках сотовой связи. Кстати, все проекты размещения вышек и вводы их в эксплуатацию проходят через Роспотребнадзор. «В год отклоняем около 100 проектов размещений станций. За это полугодие выявили 15 фактов нарушений при установке базовых станций. И сразу направляем материалы в суд. И все решения судебные органы поддерживают», — заметила главный санитарный врач Татарстана.

— Примите наши слова благодарности. С вашей подачи были приняты своевременные решения в Республике Татарстан по борьбе с коронавирусом, которые вас раскрыли как опытного, компетентного руководителя, — обратился к докладчице Фарид Мухаметшин.

В заключение заседания спикер Госсовета РТ предупредил депутатов, что впереди много работы. В октябре поступят пакеты законопроектов по изменениям в Конституции РФ, которые «требуют обязательного участия каждого, очень тщательного рассмотрения на заседаниях комитетов». По поводу заседаний Мухаметшин сказал, если глава комитета «не при смерти, то сам проводит комитет».

Екатерина Аблаева, фото gossov.tatarstan.ru