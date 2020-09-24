Путин проводит встречу с избранными главами регионов — в ней принимает участие Минниханов

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с избранными главами регионов. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Лидер государства поздравил новых губернаторов с избранием, выразил надежду на их настрой «вкалывать».



По его словам, трехдневное голосование на выборах в сентябре позволило учесть мнение тех, кто не всегда добирается до избирательных участков.



Во встрече также принимает участие президент Татарстана Рустам Минниханов, который был переизбран на новый срок.