Путин проводит встречу с избранными главами регионов — в ней принимает участие Минниханов
Президент России Владимир Путин проводит встречу с избранными главами регионов. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Лидер государства поздравил новых губернаторов с избранием, выразил надежду на их настрой «вкалывать».
По его словам, трехдневное голосование на выборах в сентябре позволило учесть мнение тех, кто не всегда добирается до избирательных участков.
Во встрече также принимает участие президент Татарстана Рустам Минниханов, который был переизбран на новый срок.ОбществоВласть Татарстан
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