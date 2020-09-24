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Путин проводит встречу с избранными главами регионов — в ней принимает участие Минниханов

14:16, 24.09.2020
Путин проводит встречу с избранными главами регионов — в ней принимает участие Минниханов
Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин проводит встречу с избранными главами регионов. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Лидер государства поздравил новых губернаторов с избранием, выразил надежду на их настрой «вкалывать».

По его словам, трехдневное голосование на выборах в сентябре позволило учесть мнение тех, кто не всегда добирается до избирательных участков.

Во встрече также принимает участие президент Татарстана Рустам Минниханов, который был переизбран на новый срок.

пресс-служба президента РТ
ОбществоВласть Татарстан
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